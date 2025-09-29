HABER

Hesaplarında 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi! Vatandaşa bela olan şebeke çökertildi

Dolandırıcılarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak hesaplarında 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen ve 537 vatandaşı 984 milyon lira dolandıran bir şebeke çökertildi. 18 ilde düzenlenen operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok." mesajını verdi.

Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi" dedi.

18 İLDE OPERASYON

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ merkezli 18 ilde ‘Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine’ yönelik düzenlenen operasyonlarda; 46 şüphelinin yakaladığını 41'inin ise tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi.

"DOLANDIRICILARA GEÇİT YOK"

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya dolandırıcı
