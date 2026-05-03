Heybeliada'nın simgesi dev bayrak direği şiddetli rüzgarda devrildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Heybeliada'da hayat olumsuz etkilenirken, adanın en yüksek noktasında bulunan ve ana karadan bakıldığında net bir şekilde görülebilen dev Türk bayrağının direği şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar nedeniyle Heybeliada'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, adanın zirvesindeki bayrak direği fırtınanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü.

DEV BAYRAK DİREĞİ ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLDİ

Direğin çocuk parkına yakın bir bölgeye devrilmesi ve olay anında çevrede kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Şiddetli hava muhalefeti sonucu kullanılamaz hale gelen bayrak direği, belediye ekipleri tarafından yerinden kaldırılarak güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Heybeliada Türk bayrağı rüzgar direk
