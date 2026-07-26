Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma açıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu’da cuma günü başlayan ve dün itibarıyla etkili olan sağanak yağış sonrası heyelanlar meydana geldi. Metrekareye 220 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Cide ve Doğanyurt ilçelerinde 150’den fazla iş yeri, ev ve depoyu su bakarken, çok sayıda araç ise sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle Cide-Doğanyurt kara yolu üzerinde bulunan Asartepe mevkiinde dün öğle sıralarında yaşanan heyelan sonrasında yol ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde ulaşıma kapanın Cide-Doğanyurt-İnebolu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Doğanyurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Doğanyurt ilçemiz Asartepe Mevkii (010-10 K.K. No’lu Cide-İnebolu Devlet Yolu 65. kilometresi) üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılmıştır. Sürücülerimizin güzergâhta dikkatli seyretmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır