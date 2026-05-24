Heyelan tehlikesi altındaki evler boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesi Değirmenyanı Mahallesi'nde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bölgede toprak kaymasının yaşanmasının ardından AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Heyelan tehdidi altında bulunan 11 hanede yaşayan yaklaşık 50 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Risk taşıyan mahalle yolu ise tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

GİRESUN'DA HEYELAN TEHLİKESİ

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, bölgede incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, aşırı yağışların heyelana neden olduğunu belirtti. Başkan Kalıntaş, "Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu ve Değirmenyanı Mahallemizde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 11 evimiz, ahırlar ve grup yolumuz risk altında kaldı. AFAD İl Müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimizle birlikte güvenlik amacıyla 11 hanemizi tahliye ettik.

BİR EV TAHLİYE EDİLDİ

Yolumuzu açtık ancak şu an trafiğe kapalı durumda. Milletvekilimiz Ali Temür de bölgede incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanımıza durum iletildi. Giresun Valiliğimiz, Bulancak Kaymakamlığımız ve tüm kurumlarımız süreci yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Bölgede heyelan riskine karşı inceleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

