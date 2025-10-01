Heyet raporu nedir, nasıl çıkarılır?

Hastalık tanısı konan, konması gereken, uzun süreli hastalıklar ya da engellilik durumlarına göre kişilerin durumlarının değerlendirilmesi gerekebilir. Bu gereklilik çoğu zaman çalışılan iş yerine ya da bir devlet kurumuna yapılacak olan beyanlarla veya izin talepleri ile ilgili de olabilmektedir. Gerekli olan rapor birden fazla uzmanın bir araya gelmesi ile oluşturulmaktadır.

Heyet raporu nedir, ne işe yarar?

Bir bireyin sağlık durumunu değerlendirmek üzere farklı alanlarda olan uzman doktorlar bir araya gelerek heyet oluştururlar. Bu heyetin çeşitli değerlendirmeler yaptıktan sonra hazırladıkları rapor heyet raporu ya da sağlık kurulu raporu olarak adlandırılmaktadır.

Genel olarak uzun süreli hastalıklarda, engellilik durumlarında ya da kamu kurumlarına yapılacak olan iş başvurularında kullanılmak üzere talep edilebilmektedir. Heyet raporu almak için çeşitli adımların uygulanması ve belli süreçlerin tamamlanması gerekmektedir.

Genel olarak heyet raporuna gerek duyulan durumlar şunlardır:

Kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerektiği zaman

Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet Teşkilatı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri gibi yerlere iş başvurusu yapılıyorsa

Özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapılacaksa

Silah bulundurma ruhsatı alınacaksa

Heyet raporu nasıl çıkarılır?

Heyet raporu almak için belli başlı prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürlere göre heyet raporu alma adımları şunlardır:

Raporu verme yetkisi olan bir üniversite ya da devlet hastanesi seçilmelidir.

Alo 182 çağrı merkezi ya da online randevu sistemi ile randevu alınmalıdır.

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir.

Farklı branşlarda doktorların muayene işlemleri tamamlanır.

Heyetin yaptığı değerlendirme sonucu rapor alınır.

Heyet raporu alabilmek için muayene ve randevu alma işlemlerinden de önce tamamlanmış olması gereken belgeler şu şekildedir: