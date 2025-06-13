Hibiskusun faydaları nelerdir? Hibiskus neye iyi gelir?

Ebegümecigiller familyasından gelen birçok bitki, farklı isimlerle bilinse de dünya genelinde tanınır ve çeşitli formlarda kullanılır. İnsan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen bu bitkilerden biri de son yılların adı çok sık anılan ve birçok tarifin de içinde yer aldığı bilinen hibiskus bitkisidir.

Hibiskus nedir?

Ekşimsi tadı, susuzluğu giderici etkisi ile hibiskus, ebegümecigiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Bol miktarda C vitamini barındıran hibiskus bitkisi, 300'den fazla türe sahiptir. Hatmi çiçeği olarak da bilinen bu bitki halk arasında da daha çok bu isim ile anılır. Bunun dışında amber çiçeği olarak da bilinen bir bitkidir. Hoş kokusu ve kendine has tadı ile tanınan hibiskus bitkisi çeşitli faydaları ile en çok tüketilen bitkilerden biridir.

Yapraklı bir çiçek olan hibiskus, bir dişli ya da loblu marjı ile ovat ve mızrak şeklini andırır. Çiçekleri 5 ya da daha fazla sayıdadır. Büyük çiçekleri olan bu bitki şekliyle trompete benzer. Yaprakları genel olarak kırmızı, beyaz, mor, sarı ya da turuncu renklerde olur. Genişlikleri ise 4 cm ile 18 cm arasında değişkenlik gösterir.

Hibiskusun faydaları nelerdir?

Üst solunum yollarından kaynaklı olarak gelişen bazı sorunlara karşılık kullanılan hibiskus bitkisi, balgamı söktürücü özelliği ile olduğu kadar idrar söktürücü etkisi ile de bilinmektedir. İşe yaradığı çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklar bulunur. En bilinen faydalarından bazıları ve bileşenlerinde yer alan bazı özellikleri şunlardır:

Bakterileri önleyicidir.

Karaciğer sağlığını korur.

Kalp sağlığını korur.

Cilde parlaklık verir.

İdrar söktürür.

Ödem attırır.

Kan şekerini dengeler.

Kilo verme sürecinde etkilidir.

Kan basıncını düşürücü etkisi bulunur.

Kandaki trigliseridi düşürür.

Kolesterolü düşürücü etkisi bulunur.

Antioksidan kaynağıdır.

C vitamini içerir.

Hibiskus neye iyi gelir? Hibiskus ne işe yarar?

Hibiskus bitkisinden yapılan ve kolaylıkla hazırlanan çayı ile de hem damak tadına hitap eder hem de birçok rahatsızlığa iyi gelir. Hibiskusun çay formunda birkaç dakika içinde hazırlanarak şu sorunlara iyi geldiği söylenir:

Kan basıncını düşürür.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi rahatsızlıkları giderir.

Cildi yeniler.

Uyku sorunlarına iyi gelir.

Adet sancılarını azaltır ve adet söktürücü özeliği vardır.

Boğaz enfeksiyonlarını önler.

Stres ve kaygıyı azaltır.

Bağırsak sağlığını destekler ve bağırsak ile ilgili hastalıkların iyileşmesinde yardımcıdır.

Hibiskus, yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak olarak tüketilebilir. Tüm etkileri ve faydaları her iki hali ile de geçerli olur. Günde 1 fincandan daha fazla miktarlarda tüketilmemesi önerilen hibiskus çayı, doktor kontrolünde ve mutlaka doktora danışılarak tüketilmelidir. Aksi takdirde bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Yararları ile bilinen hibiskus çayı özelikle bazı kişiler için zararlı olabilir.

Hamileler, emzirme sürecinde olanlar, bebekler, çocuklar, ileri yaştaki bireyler, kronik rahatsızlıkları olan kişiler, alerjik bünyelere sahip olan kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olan kişiler ya da düzenli ilaç kullanması gereken kişiler hibiskus kullanmadan mutlaka doktora danışmalı ve bilinçsizce hibiskus veya hibiskus çayı içip kullanmamalıdır.

Hibiskus çayı nasıl hazırlanır?

Son derece kolay bir şekilde ve birkaç dakika içinde hazırlanabilen hibiskus çayı için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları şu şekildedir:

Malzemeler

Marketlerden ya da aktarlardan satın alınabilen 2 çay kaşığı kurutulmuş hibiskus çayı

1 bardak su

Yapılış aşamaları

Su kaynatılır.

Kurutulmuş hibiskus yaprakları kaynamış olan suya atılır.

5 dakika kadar bekletilerek demlendirilir.

Suyun rengi koyulaşınca ve kırmızıya benzer bir renk alınca süzülür.

Damak tadına göre tarçın, limon, bal gibi tatlandırıcılar da eklenerek içilebilir.

Hibiskus çayı günde 1 bardaktan ya da 1 küçük fincandan fazla içilmemesi gerekir. Aksi takdirde bazı yan etkiler meydana gelebilir. Yan etkiler kişiden kişiye değişiklik gösterir.