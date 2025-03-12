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  4. Hiçbir güvenlik önlemi yok! İftardan sonra yürüyüşe çıktı, 30 metre yüksekten inşaat temeline düştü!

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İftardan sonra yürüyüşe çıktı, 30 metre yüksekten inşaat temeline düştü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 12:12
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iftardan sonra yürüyüşe çıkan 42 yaşındaki İsmail B., 30 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düştü. Talihsiz adam düşme sonucu ağır yaralandı.

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İftardan sonra yürüyüşe çıktı, 30 metre yüksekten inşaat temeline düştü!

Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. İftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B., çevresinde güvenlik önlemi alınmayan 30 metre derinliğindeki inşaat temeline düştü.

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İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiyeciler tarafından düştüğü yerden çıkarılan İsmail B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İsmail. B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Mardin
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