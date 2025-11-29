HABER

Hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hijyen ve işgaliye denetimlerini yoğunlaştırdı. Kontrollerde bir işletmenin imalathanesinde sağlıksız koşullarda saklanan 150 kilo pişmiş tavuk etine imha edilmek üzere el konulurken, işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde yürüttüğü rutin kontrollerini sıklaştırarak halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe belediye ekipleri ile birlikte 7/24 esasına göre hijyen, gıda güvenliği ve kaldırım işgali üzerine denetimlerini gerçekleştiriyor.

"150 KİLO TAVUK ETİNE EL KOYULDU"

Bir işletmede yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ürünler tespit edildi. İşletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına aykırı bir şekilde bekletilen 150 kilo pişmiş tavuk eti tespit edildi. Tavuk etleri, gıda mühendislerinin tutanağı sonrasında imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu. İşletme; hijyen ihlali, işgaliye ve ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

"PERİYODİK KONTROLLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

7/24 esasına göre denetimlere devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeler ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Son dönemlerde yaşanan gıda zehirlenmelerine yönelik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile gıda denetimlerinin sayısını artırdıklarını söyleyen Daire Başkanı Bilgihan Hasturan, "Denetimlerimizde gıda mühendislerimiz, teknolojik cihazlar ile özellikle son dönemde ülkemizde artış gösteren gıda zehirlenmeleri konusunda denetimleri aksatmadan sürdürüyor. İşgaliye konusunda da esnaflarımıza on gün öncesinden yazılı ve sözlü olarak uyarılarımızı yaptık. Bu uyarılara uymayan, kaldırımı işgal edenlerin mallarına maalesef el koyduk. Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak vatandaşların geçişini sağlamak için kaldırımlardaki motosikletlerin kaldırılması ve uygun yerlere çekilmesini sağlıyoruz" dedi.

(İHA)

29 Kasım 2025
29 Kasım 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
