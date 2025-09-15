HABER

Hikmet Çetin'den gündem olacak Kılıçdaroğlu sözleri: 'Üst düzeydekilerle temas içinde'

CHP için kritik gün geldi çattı. Mahkemenin kurultay davasıyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Mahkemeden saatler önce eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Mutlak butlan kararının çıkmasını beklediğini söyleyen Çetin, Kılıçdaroğlu'nun 'üst düzey yetkililerle temas içinde' olduğunu savundu.

Ufuk Dağ

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerin ardından gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. T24’ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, CHP'nin bugün görülecek 'Kurultay davası', tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BEKLEDİĞİ KARARI AÇIKLADI

Kurultay davasından ‘mutlak butlan’ yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirten Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "çok çalıştığını, en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" iddia etti.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK"

Çetin kendisine kurultay davasına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor."

Çamlıbel, Çetin'e "Kemal Kılıçdaroğlu mu?" dedi. Çetin ise, "Evet" yanıtını verdi.

"ÜST DÜZEYDEKİLERLE TEMAS İÇİNDE"

Çamlıbel Çetin’e, Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci sessizce izlemekle kalmayıp, kurultayın iptali için bizzat aktif biçimde çalıştığını iddia ettiğini belirterek, elinde bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgi olup olmadığını sordu.

Çetin ise soruyu, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" şeklinde yanıtladı.

"HAZIRLIĞI ONA GÖRE YAPIYOR"

Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?" sorusuna işe şu cevabı verdi:

-Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
