Hilal Özdemir'i hayattan koparmıştı! Görüntüler ortaya çıktı: 'Düğüne geldim' demişti

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş, kız arkadaşı Hilal Özdemir'i öldürüp intihar etmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylarda Kurtuluş'un kampüse 'Düğüne geldim' diyerek girdiği ortaya çıkmıştı. Kurtuluş'un kampüse girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

30 Ağustos'ta Baoğaziçin Üniversitenin Sarıyer'deki yerleşkesinde bir kafede 2 kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kafede yerde yatar vaziyetteki Ayberk Kurtuluş (20) ve 15 yaşındaki Hilal Özdemir’e müdahale etti ancak 2 genç de yaşamını yitirdi.

İLİŞKİYİ SONLANDIRMAK İSTEDİ

Özdemir ile Kurtuluş arasında gönül ilişkisi olduğunu tespit eden polis, gençler arasında sabah saatlerinde tartışma çıktığını, Özdemir'in ilişkiyi sonlandırmak istediğini, Kurtuluş'un bu sebeple olay yerine gelerek silahla Özdemir ve kendisine ateş ettiğini belirledi.

'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK İÇERİ GİRDİ

Olay günü genç kızı arayan Ayberk Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Hilal Özdemir’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kurtuluş'un üniversiteye aracıyla girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

