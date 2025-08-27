HABER

Hindistan’da felaket: En az 30 ölü! Şiddetli yağışlar sonrası köprü de çöktü

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Himachal Pradesh, Cemmu ve Keşmir ile Pencap eyaletlerindeki birçok bölgede yağışların yol açtığı sel nedeniyle eğitime ara verildi. Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah yaptığı açıklamada, kesintiye uğrayan telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil öncelik elektrik, su temini ve mobil hizmetlerin yeniden sağlanmasıdır, bunun için yetkililer gece boyunca kesintisiz çalışıyor" ifadelerini kullandı. Singh ayrıca, tarihi Madhopur köprüsünün de ciddi hasar gördüğünü belirtti.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Tawi Köprüsü’nün bir kısmı araçların geçtiği sırada çöktü. Paniğe yol açan olayda devrilen araçların içindekiler güçlükle kurtuldu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Himachal Pradesh ile Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde sağanak yağış tahmininde bulundu.
