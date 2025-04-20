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Hindistan'da korkunç anlar! 4 katlı bina çöktü: 11 ölü

Hindistan'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği, enkazdan kurtarılan 11 kişinin ise hastaneye sevk edildiği bildirildi. Yetkililer, çöken binanın standartlara uygun yapılmadığını ve izinsiz bölgede inşa edildiğini, civardaki diğer yapıların da inceleneceğini belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatı

Hindistan'da korkunç anlar! 4 katlı bina çöktü: 11 ölü
Çiğdem Sevinç

Hindistan'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği, enkazdan kurtarılan 11 kişinin ise hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, çöken binanın standartlara uygun yapılmadığını ve izinsiz bölgede inşa edildiğini, civardaki diğer yapıların da inceleneceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileyerek, hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına 200 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 bin 300 dolar) ödeneceğini kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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