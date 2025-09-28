HABER

Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü

Hint ünlü oyuncu ve TVK (Tamizhaga Vettri Kazhagam) Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha’nın Tamil Nadu eyaletinin Karur şehrinde düzenlediği mitingde meydana gelen izdiham sonucunda en az 38 kişi hayatını kaybetti, 58’den fazla kişi yaralandı.

Hindistan’da ünlü bir oyuncu olarak bilinen, TVK (Tamizhaga Vettri Kazhagam) Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha, Tamil Nadu eyaletinin Karur şehrinde miting düzenledi. Vijay’i görmek isteyen yaklaşık 120 bin kişi, sadece 10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına akın etti. Kalabalığın kontrol altına alınamaması sonucu alanda izdiham yaşandı. Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayda en az 38 kişinin hayatını kaybettiği, 58'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"VİJAY ALANI TERK ETTİ"

Olay tanıkları, Vijay’in alana öğle saatlerinde gelmesinin beklendiğini ancak, en az altı saatlik bir gecikme yaşandığını belirtti. Tanıkların açıklamalarında, Vijay beklenirken kalabalığın giderek büyüdüğü, Vijay konuşmasına başlarken ise ortamın daha da gerginleştiği aktarıldı. Kalabalık arasında paniğin başlaması ve artan sıcaklık nedeniyle çocuklar da dahil birçok kişinin fenalaştığı belirtildi. Durumun ciddiyetini fark eden Vijay ise konuşmasını yarıda keserek kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulundu ve alanı terk etti.

BAŞBAKAN MODİ, AİLELERE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur’daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

