Hindistan'da sel: 30 ölü

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
02.06.2025 09:48
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Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 30 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.
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