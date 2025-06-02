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Hindistan'da sel: 30 ölü

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da sel: 30 ölü

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 30 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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