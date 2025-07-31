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Hindistan'da şok karar: 2008 Malegaon Saldırısı davasında tüm sanıklar beraat etti

Hindistan'da 2008 yılında Malegaon'da meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili davada tüm sanıklar beraat etti. Mahkeme, sanıkların suçluluğunu kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığına hükmetti. Beraat edenler arasında eski milletvekili Sadhvi Pragya Singh Thakur da bulunuyor.

Hindistan'da şok karar: 2008 Malegaon Saldırısı davasında tüm sanıklar beraat etti

Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle tüm sanıkların serbest bırakılmasına karar verdi. Karar, ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

Hindistan'da mahkeme, 2008 yılında Maharashtra eyaletindeki Müslüman çoğunluklu Malegaon kasabasında meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili davada yargılanan yedi sanığın tamamını beraat ettirdi. Saldırıda en az altı kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Beraat edenler arasında Hindistan'ın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) eski milletvekili Sadhvi Pragya Singh Thakur ve Teğmen Albay Shrikant Prasad Purohit de yer alıyor.

Hindistan da şok karar: 2008 Malegaon Saldırısı davasında tüm sanıklar beraat etti 1

Mahkeme, savcılığın sanıkların suçluluğunu makul şüphenin ötesinde kanıtlayamadığına hükmetti. Özellikle, mahkeme, saldırıda kullanıldığı iddia edilen motosikletin Thakur'a ait olduğunu kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını belirtti. Ayrıca, savcılığın bir bomba patlamasının meydana geldiğini kanıtlamasına rağmen, patlayıcının motosiklete yerleştirildiğini kanıtlayamadığı da belirtildi. Purohit ile ilgili olarak da mahkeme, aleyhindeki delillerin yetersiz olduğuna karar verdi.

Davanın seyrini değiştiren bir diğer önemli faktör ise, bazı tanıkların daha önce verdikleri ifadelerden geri dönmeleri oldu. Bu durum, savcılığın elindeki delilleri zayıflattı ve mahkemenin beraat kararını vermesinde etkili oldu. Karar, ülke genelinde farklı tepkilere yol açtı. Bazı kesimler kararı adaletin tecelli etmesi olarak görürken, bazıları ise delil yetersizliğinin kabul edilemez olduğunu ve davanın yeniden açılması gerektiğini savunuyor.

Hindistan da şok karar: 2008 Malegaon Saldırısı davasında tüm sanıklar beraat etti 2

Sadhvi Pragya Singh Thakur, daha önce de tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmiş bir isim. Hakkındaki terör suçlamalarına rağmen, BJP tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve seçilmişti. Beraat kararı, Thakur'un siyasi kariyerini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, kararın kamuoyunda yarattığı rahatsızlık ve tepkiler, BJP için de bir sınav niteliğinde. Davanın bundan sonraki süreci ise henüz belirsiz. Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Eğer itiraz edilirse, dava bir üst mahkemeye taşınacak ve yeniden incelenecek. Ancak, mevcut delil durumu ve tanıkların tutarsızlıkları göz önüne alındığında, savcılığın işi oldukça zor görünüyor. Malegaon saldırısı, Hindistan'da toplumsal gerginliğin ve ayrışmanın sembollerinden biri haline gelmişti. Bu nedenle, davanın sonucu sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal açıdan da büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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