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Hindistan'da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da bir izdiham daha yaşandı. Bu kez Uttarakhand’daki Mansa Devi tapınağı yakınlarında çıkan izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti. 25 yaralının olduğu olaya bir elektrik akımı söylentisinin neden olduğu belirtildi. Can kayıplarının ise elektrik akımından değil izdihamdan yaşandığı belirtildi.

Hindistan'da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın kuzey eyaleti Uttarakhand’daki Mansa Devi tapınağı yakınlarında çıkan izdihamda 7 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı.

Hindistan da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var 1

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Haridwar şehrinde bulunan Mansa Devi tapınağı yakınlarında izdiham çıktı. Yerel saat ile 09.00 sularında yaşanan izdiham hakkında açıklama yapan Haridwar Emniyet Müdürü Pramendra Dobhal, "Trajik kazada 7 kişi öldü, en az 25 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin incelemeler sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

DETAYLI RAPOR BEKLENİYOR

Garhwal Bölge Müfettişi Vinay Shankar Pandey, olay yerine gideceğini ve duruma ilişkin detaylı bir raporun hazırlanacağını aktardı.

Hindistan da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var 2

ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ

Haridwar Valisi Mayur Dixiti, ise "Tapınak yolunun 100 metre aşağısında bulunan merdivenlerdeki bir kablodan elektrik akımı geçtiğine dair bir söylenti, kalabalığın paniğe kapılmasına neden olmuş olabilir. Görünüşe göre insanlar teli çekerek duvara tırmanmaya çalışmışlar ve bu da muhtemelen izdihama neden olmuş. Doktorların ilk raporuna göre, ölümler elektrik çarpması nedeniyle değil, izdiham nedeniyle gerçekleşmiştir. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Hindistan da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var 3

DAHA ÖNCE DE İZDİHAM YAŞANMIŞTI

Yoğun nüfuslu Hindistan'da sıkça izdiham yaşanıyor. Ocak ayında düzenlenen Maha Kumbh Hindu festivalindeki dini törenlerde milyonlarca insan arasında en az 30 kişi, geçtiğimiz Haziran ayında ise bir kriket stadyumu dışında yaşanan kutlamalarda ise en az 11 kişi hayatını kaybetmişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan izdiham tapınak
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