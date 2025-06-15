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Hindistan'daki uçak kazasında çarpıcı iddia: Yardımcı pilotun o hatası ölüme mi götürdü? Yeni detaylar ortaya çıktı

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanından İngiltere'ye uçan Air India 171 sefer sayılı uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yere düşmüştü. 241 yolcu hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzmanlar, yardımcı pilotun yaptığı bir hata nedeniyle facianın yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.

Hindistan'daki uçak kazasında çarpıcı iddia: Yardımcı pilotun o hatası ölüme mi götürdü? Yeni detaylar ortaya çıktı
Jale Uslu

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim yerine düştü. Hava yolu şirketi 241 yolcu hayatını kaybederken, 1 yolcu ise enkazdan yürüyerek çıktı. Kazayla ilgili ise yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Air India 171 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağın yere çakılmasından hemen önce yardım için bir mesaj yollamış.

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Hindistan havacılık otoriteleri yaptıkları açıklamada uçağı kullanan Kaptan Sumeet Sabharwal'ın hava trafik kontrolüne bir yardım çağrısı gönderdiğini doğruladı. Hava trafik kontrolü pilotun acil durum çağrısına yanıt verdiğinde ise karşıdan "hiçbir yanıt gelmediği" belirtildi.

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YARDIMCI PİLOT HATASI

Air India uçağının son görüntülerini inceleyen Boeing 737 ve Airbus 320 uçaklarını da uçuran eski F-16 savaş pilotu Ryan Bodenheime kazanın büyük ihtimalle yardımcı pilotun hatasından kaynaklandığını ileri sürdü.

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İddiasına göre, iniş takımının hala açık olduğu ve kanatların “ince” göründüğü—yani flapların geri çekildiği—gözlemleniyor. Oysa flaplar, kalkış sırasında açılarak uçağın havalanmasını kolaylaştırmak için kullanılır ve inişte de yavaşlamaya yardımcı olur. Normalde kalkıştan birkaç saniye sonra pilot, yardımcı pilota “iniş takımlarını topla” komutu verir. Yardımcı pilot da bir kolu çekerek iniş takımını (tekerlekleri) içeri alır. Ancak Bodenheimer’a göre bu uçuşta yardımcı pilot, büyük ihtimalle iniş takımını değil flapları yanlışlıkla geri çekti.

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"UÇAK KALDIRMA KUVVETİNİ KAYBEDİYOR"

Uçağın kalkıştan çarpışmaya kadarki havaalanı görüntülerini gören deneyimli pilotlar, uçağın davranışının kaldırma kuvvetini kaybettiğini gösterdiğini söylüyor. Uzmanlar, pistten havalanan ancak aniden kaldırma kuvvetini kaybeden bir uçağın iki durumla karşı karşıya kalmış olabileceğini söylüyor.

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Birincisi, her iki motorda itme gücünde kayıp: kuş çarpması, yakıt kirliliği veya başka bir arızadan. Veya iki, uçağın kalkış ve iniş sırasında kaldırma kuvvetini artırmak ve uçağın daha düşük hızlarda güvenli bir şekilde uçmasını sağlamak için alçalan kanatlardaki menteşeli paneller olan kanatçıkların ayarlarında bir hata.

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Bazı pilotlar uçağın son anlarına ait görüntülerde motorlardan alev, duman veya kıvılcım çıkmadığını ve kuşların da bulunmadığını, bunun da motorların sağlam ve çalışır durumda olabileceğini gösterdiğini söyledi. Ancak havacılık güvenliği uzmanı ve eski eğitmen pilot Kaptan Mohan Ranganathan, motor arızalarının her zaman duman veya yangınla birlikte olması gerekmediğini söyledi.

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Ranganathan The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Bir kompresör durması, yangın veya duman olmadan itme kaybına yol açabilir. Kuş çarpması, motor yangınına veya dumana neden olmak zorunda değildir."

Kaynak: telegraphindia

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Hindistan
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