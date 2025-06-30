Hindistan'ın askeri gücü ne kadar, kaçıncı sırada? Hindistan'ın askeri gücü, ordusu ve nüfusu 2025

Hindistan Güney Asya bölgesinde bulunan ülkelerden biridir. Ülkenin güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan, kuzeyinde Çin, Bhutan ve Nepal, doğusunda ise Bangladeş ve Myanmar yer alır. Yüz ölçümüne bakıldığında dünyanın en büyük 7. devleti olarak öne çıkar. Hindistan’ın 2025 yılıyla beraber Güney Asya'daki askeri kapasitesini artırmasıyla bölgesel güç konusundaki belirleyici konumu daha da önemli hali gelmiştir. Bu noktada Hindistan'ın askeri gücü araştırma konusu olmuştur.

Hindistan'ın askeri gücü kaçıncı sırada?

Hindistan, Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik birimlerinden meydana gelir. Ülke, genel olarak yerli üretim projelerine ve uluslararası iş birliklerine ağırlık vermektedir.

2025 yılı itibarıyla Hindistan'ın ordusu yaklaşık 1.455.550 mevcut ve 1.155.000 yedek personele sahiptir. Tüm bu verilere göre Hindistan, dünya çapındaki en büyük dördüncü askeri güçtür.

2025 yılı verilerine göre Hindistan Hava Kuvvetleri’nin yaklaşık 2.080 uçaktan oluşan bir filosu bulunmaktadır. Uçak filosu içerisinde 679 av-önleme uçağı, 857 nakliye uçağı ve 318 eğitim uçağı yer almaktadır. Bununla beraber Fransa'dan 36 Rafale savaş uçağı almış ve 2025 yılında ise 26 adet daha Rafale uçağı için anlaşma gerçekleştirmiştir.

Mevcut durumda Hindistan'a ait yaklaşık 164 nükleer savaş başlığı bulunur. Bu sayıya göre Hindistan dünya genelinde nükleer silahı bulunan ülkeler içerisindedir.

Hindistan'ın yüz ölçümü

Dünyanın en büyük yedinci ülkesi olan Hindistan ülkesinin yüz ölçümü 3,287,590 kilometrekare olarak bilinmektedir. Bununla beraber ülkenin en büyük şehri olan Mumbai’nin yüzölçümü ise 603,4 kilometrekare olarak belirtilmiştir. Ülke içerisinde bulunan su alanı ise ülkenin yüzde 9,56'sını kaplar.