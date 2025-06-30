Hindistan'ın nüfusu ve yüz ölçümü ne kadar? Hindistan'ın nüfusu ve yüz ölçümü

Güney Asya bölgesinde konumlanmış olan Hindistan Cumhuriyeti kalabalık bir nüfus ve büyük bir yüz ölçümü ile öne çıkar. Ülkede birden fazla bölgesel dil konuşulurken resmi olarak iki dil kabul edilmiştir. Ülkedeki dini inançlar oldukça çeşitlidir. En kalabalık ülkeler arasında gündem olan Hindistan’ın nüfusu merak edilmektedir.

Hindistan'ın nüfusu ne kadar?

Hindistan’ın nüfusu incelendiğinde 2025 yılı verilerine göre nüfus 1 milyar 463 milyon seviyesine gelmiştir. Ulaştığı bu nüfus oranıyla Hindistan, uzun seneler boyunca en kalabalık ülke olarak bilinen Çin’i geride bırakmıştır. Bu nedenle Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Hindistan’dır.

İnsan nüfusunun yaklaşık %17,78’ini tek başına karşılayan ülke demografi bakımından da küresel dengeleri etkiler. Ülkedeki en büyük şehir Mumbai olup, şehrin nüfusu ise 13 milyon civarındadır. Bununla beraber Mumbai dünyadaki en büyük dokuzuncu şehir olarak da öne çıkar. Hindistan'ın başkenti olarak bilinen Yeni Delhi şehrindeki toplam nüfus ise 17.753.087 kişi olarak ölçülmüştür.

Hindistan, Hinduizm'in ortaya çıktığı topraklar olarak bilinmektedir. Ülkedeki insanların büyük bir bölümü Hindu inancını benimsemiştir. Bu bakımdan Hinduizm, Hindistan'ın en yaygın inancı olarak yaklaşık %80'lik bir orana sahiptir. Bununla beraber Hindistan'da yaşayan Müslüman nüfusu söz konusu olduğundan ülkenin en büyük ikinci dini inancı olarak kabul edilir.

Hindistan'ın yüz ölçümü ne kadar?

Ülkenin batısında Pakistan, doğusunda Bangladeş ve Myanmar, kuzeyinde Çin ve Nepal bulunmaktadır. Bununla beraber kuzeydoğusunda Bhutan, güneyinde ise Hint Okyanusu konumlanmıştır. Ülkenin konumu söz konusu olduğunda Hindistan’ın Asya kıtasında ve küresel çapta önemli bir ticaret ve strateji merkezi olduğu söylenebilir. Dünyanın en büyük yedinci ülkesi olarak bilinen Hindistan'ın yüzölçümü ise 3,287,590 kilometrekare olarak ölçülmüştür. Bununla beraber ülkenin en büyük şehri olarak öne çıkan Mumbai'nin yüzölçümü ise 603,4 kilometrekare olarak bilinmektedir.