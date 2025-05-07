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Hindistan-Pakistan çatışmalarının ardından ilgili dünyayı tedirgin eden açıklama! "Nükleer savaş patlak verebilir"

Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısı düzenlemesinin ardından savaş resmen başladı. Pakistan, Hint savaş uçaklarını düşürürken, bölgeden gerilimi artırıcı açıklamalar gelmeye başladı. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin artmasının nükleer savaşa yol açabileceğini belirtti.

Hindistan-Pakistan çatışmalarının ardından ilgili dünyayı tedirgin eden açıklama! "Nükleer savaş patlak verebilir"

Dünya artık Hindistan-Pakistan savaşını konuşuyor. Hindistan'ın saldırılarında 26 kişi ölürken, Pakistan ise 5 Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Nükleer silahlara sahip olan iki ülke arasındaki çatışmalar dünyayı da tedirgin ederken, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf'tan korkutan bir açıklama geldi.
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NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ

Geo News televizyonuna konuşan Asıf, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan ile artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
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İki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğuna işaret eden Asıf, "Eğer onlar (Hindistan), bölgeye topyekün bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir." dedi.
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Asıf, Yeni Delhi hükümetinin Pakistan'ı nükleer savaşa doğru itmesi halinde, Hindistan'ın "tüm sonuçlarına katlanacağını" ifade etti.

07 Mayıs 2025
07 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
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Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.
AA-20250507-37868321-37868311-HINDISTAN_ORDUSU_PAKISTAN_VE_ONA_BAGLI_AZAD_KESMIRDE_YIKIMA_SEBEP_OLDUBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan nükleer silah
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