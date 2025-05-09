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Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan çarpıcı iddia! "Pakistan 400’e yakın Türk yapımı SİHA kullandı"

Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısı düzenlemesinin ardından iki ülke arasında resmen savaş başlamıştı. Pakistan, Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğünü açıklarken, dünya buradaki yaşanan gerilimi yakından takip ediyor. Hindistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Yapılan açıklamada, "Pakistan bize saldırırken 400’e yakın Türk yapımı SİHA kullandı" denildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan çarpıcı iddia! "Pakistan 400’e yakın Türk yapımı SİHA kullandı"
Melih Kadir Yılmaz

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

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6 NOKTA HEDEF ALINDI

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelendirdiği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

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PAKİSTAN 5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi. Ayrıca Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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"PAKİSTAN 400'E YAKIN TÜRK YAPIMI SİHA KULLANDI"

Öte yandan Hindistan Savunma Bakanlığı yeni bir açıkla daha yaptı. Yapılan açıklamada, "Pakistan bize saldırırken 400’e yakın Türk yapımı SİHA kullandı" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan savaş siha
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