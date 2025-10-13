Hindistan ve Kanada, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek adımlar üzerinde anlaştı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarafların küresel ekonomik belirsizlikler karşısında iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek için atılacak adımlar üzerinde anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan ve Kanada başbakanlarının ilişkilere ivme kazandırmak için belirlediği önceliklere uygun olarak, her iki taraf da ortak demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve egemenliği ile toprak bütünlüğü ilkelerine bağlılığa dayalı Hindistan ve Kanada ilişkileri için yeni yol haritası üzerinde mutabakata vardı." ifadesi kullanıldı.

Ticaretin "ikili ekonomik büyüme ve dayanıklılığın temel taşı" olduğuna işaret edilen açıklamada, tarafların iklim, çevre, enerji, teknoloji, tarım ve gıda dahil çeşitli konularda işbirliğini genişletme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşme kapsamında ayrıca ikili ticaret ve yatırımlar konusunda başlatılacak bakan düzeyindeki görüşmeler ile enerji diyaloğunun yeniden kurulması ve kritik mineraller alanında işbirliği gibi adımların ele alındığı belirtildi.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ortaklığımızı ilerletmek için gerekli mekanizmaları yeniden kurmak ve canlandırmak üzere yapıcı görüşmeler yaptık. Ayrıca küresel gelişmeler ve ortak zorluklara karşı vereceğimiz yanıtlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Anand da görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kanada ve Hindistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla ortak bir çalışma planı üzerinde anlaştıklarını kaydederek, başta enerji, ticaret ve yapay zeka alanlarında olmak üzere artan ekonomik ortaklık fırsatlarını temel alan, yapıcı ve dengeli bir ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirtti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır