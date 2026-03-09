Hırdavat malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DP 539 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, devrilen tırın hırdavat malzemeleri ve ilaçlama makinesi taşıdığı öğrenildi. Kazada maddi kaybın büyük olduğu belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır