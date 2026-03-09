HABER

Hırdavat malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’da hırdavat malzemeleri yüklü tırın kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DP 539 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, devrilen tırın hırdavat malzemeleri ve ilaçlama makinesi taşıdığı öğrenildi. Kazada maddi kaybın büyük olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

