HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Ramazan ayı boyunca ziyaret edilebilecek

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Ramazan ayı boyunca ziyaret edilebilecek

07.03.2025 12:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak. Hırka-i Şerif Kadir Gecesi'nde ise, saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Ramazan ayı boyunca ziyaret edilebilecek

Fatih'te bulunan ve Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani'nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı. Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Vali Davut Gül beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı. Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi'nde ise 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek. Törende ayrıca Hırka-i Şerif'in 30 yıldır muhafaza edilmesinde görev yapan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden emekli olan Ergün Kılıç'a plaket takdim edildi.

'ANLATILMAZ YAŞANIR'

30 yıldır koruma görevi yapan Ergün Kılıç, "30 yıl Hırka-i Şerif muhafız aileleriyle beraber hizmet etmeye çalıştık. Efendimizin misafirlerini ağırlamaya çalıştık. Ben Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü temsilen geldim. 30 yılımızı kazasız belasız tamamladık çok şükür. Allah nice 30 yıl nasip etsin. Kamudaki görevlerimiz son buluyor ancak Hırka-i Şerif'ten emeklilik ölünce biter. Layık olmaya gayret ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu anlatılmaz yaşanır. Biz sadece efendimizin misafirlerinin kölesiyiz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi

'HEYECANLANIYORUM'

Ziyarete gelen 81 yaşındaki Neziha Polat, "Her sene geliyorum. İçim dolu dolu heyecanlanıyorum. Buradan da Eyüpsultan'a gideceğim. Sizlerden de Allah razı olsun. İçerideyken Mekke'yi hissettim. Mübareğin ismini hissettim. Kendimi bir kez daha Mekke'ye gitmişim gibi gördüm. İnşallah bir kere daha giderim. Çok özledim" şeklinde konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

DEİK Başkanı Nail Olpak: "Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik"DEİK Başkanı Nail Olpak: "Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik"
Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı dron ile görüntülendi Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı dron ile görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Hırka-i Şerif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.