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Hırka verme meselesi tartışmaya döndü: Arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Tokat'ta okul bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavgada M.T.Y. de hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hırka verme meselesi tartışmaya döndü: Arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Olay, Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde B.S. ile M.T.Y. arasında iddiaya göre hırka verme meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma çıktı.

Hırka verme meselesi tartışmaya döndü: Arkadaşını 3 yerinden bıçakladı 1

HIRKA VERME MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNDÜ

Karşılıklı hakaretlerin ardından büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T.Y., yanında bulunan bıçakla B.S.'yi 3 yerinden bıçakladı.

Hırka verme meselesi tartışmaya döndü: Arkadaşını 3 yerinden bıçakladı 2

ARKADAŞINI 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ağır yaralanan B.S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada M.T.Y. de hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kavga
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