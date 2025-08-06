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Hiroşima'da atom bombasının 80. yılı anılıyor: Nükleer tehdit yeniden gündemde

Hiroşima, 6 Ağustos 1945'te yaşanan atom bombası saldırısının 80. yılını hüzünle anıyor. Törende nükleer silahlara karşı protestolar yapılırken, uzmanlar dünyanın yeniden nükleer bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Hiroşima'da atom bombasının 80. yılı anılıyor: Nükleer tehdit yeniden gündemde

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 80. yıldönümünde, nükleer silah karşıtı protestolar yükselirken, dünya yeniden nükleer tehdidin gölgesinde.

6 Ağustos 1945, Hiroşima için bir dönüm noktası. Tam 80 yıl önce, saat 08:15'te "Little Boy" adlı atom bombası, bu Japon şehrini yerle bir etmiş, on binlerce insanın ölümüne ve tarifsiz acılara neden olmuştu. Bugün, Hiroşima'daki törenlerde yüzlerce kişi nükleer silahları protesto ederken, hayatta kalanlar o gün yaşanan dehşeti bir kez daha hatırladı.

Nükleer karşıtı aktivist Setsuko Thurlow, o günü şu sözlerle anlatıyor: "Tam o anda pencerede mavi-beyaz bir ışık parladı. Bir sonraki saniye, havada süzüldüğümü hissettim. Patlamanın basınç dalgasıyla savrulmuştuk." Thurlow gibi binlerce kişi, o gün yaşadıkları travmayı ömür boyu unutamadı.

Ancak Hiroşima'nın 80. yıldönümü, sadece geçmişi anmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler, nükleer silahlanma yarışının yeniden alevlenmesi ve nükleer silahların kullanımına dair artan söylemler, dünyayı yeniden nükleer bir savaşın eşiğine getirmiş durumda. Uzmanlar, nükleer silahların varlığının başlı başına bir tehdit oluşturduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliğinin şart olduğunu vurguluyor.

Hiroşima'daki törende konuşan aktivistler, hükümetleri nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmaya çağırırken, sivil toplum örgütleri de nükleer tehlikeye karşı farkındalık yaratma çalışmalarına devam ediyor. Ancak, nükleer silahların ortadan kaldırılması, karmaşık siyasi ve stratejik dengeler nedeniyle oldukça zorlu bir süreç olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
atom
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