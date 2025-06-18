Hırvat lider Milanovic, İsrail'in Washington'un desteğiyle suç niteliğinde politika yürüttüğünü söyledi

Milanovic, başkent Zagreb'de katıldığı bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuşan Milanovic, "İsrail yıllardır istediğini yapabiliyor, bu çok açık. Böyle bir devlet ve liderleriyle işimizin olmaması gerektiğini düşünüyorum. (İsrail) Sonu hiçbir yere varmayan suç niteliğinde bir politika yürütüyor ve ne yazık ki Washington'un desteğini alıyorlar." dedi.

Milanovic, "Birileri dünya çapında bir çatışma istiyor ve bunu zorla ve şiddet kullanarak yapıyor. Amerikan silahlarıyla yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan'ın Filistin'i de devlet olarak tanıması gerektiğini vurgulayan Milanovic, İsrail'in yürüttüğü çirkin politika için açık konuşulmasının önemine işaret etti.

Milanovic, "Suçlular hak ettiğini bulmalı ve İsrail'in mevcut yönetiminin bir kısmı suçlu." diye konuştu.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.



İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır