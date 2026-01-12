HABER

Hırvatistan'dan Ukrayna'ya destek: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Ukrayna'ya desteklerini vurguladı. Güvenlik koşulları zorlaşıyor.

Hırvatistan'dan Ukrayna'ya destek: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi. Ukrayna'nın Rus saldırısının mağduru olduğunu ifade etti.

Plenkovic, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Avrupa'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'ya destek konularını ele aldı.

Hırvatistan dan Ukrayna ya destek: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur" 1

Basın toplantısında Plenkovic, Rutte'nin Hırvatistan'daki ziyaretinden memnuniyet duyduğunu aktardı. Dünyanın zor güvenlik koşulları altında bulunduğunu vurguladı.

Rusya'nın saldırısının devam ettiğine dikkat çekti. Avrupa'daki istikrarsızlık için aktif olunması gerektiğini belirtti. Ukrayna'ya askeri yardım sağladıklarını ifade etti.

Hırvatistan hükümeti, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için NATO'nun oluşturduğu listelere katkıda bulundu. Savunma alanında Kapasite artırma çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Fransa ve Almanya'dan yeni teçhizat alımı için onay verdiklerini kaydetti. Ayrıca, 1,7 milyar avro kredi alacaklarını duyurdu.

Plenkovic, enerji krizi ve ekonmik baskılar hakkında da bilgi verdi. Bu durumların istikrarsızlık ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Hırvatistan dan Ukrayna ya destek: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur" 2

Rutte'ye yeni aldıkları askeri teknolojileri tanıttıklarını belirtti. Bunlar arasında Türk üretimi Bayraktar TB2 SİHA'nın bulunduğu bilgisi verildi.

Rutte ve Plenkovic, görüşmeden önce bir askeri kışlayı da ziyaret etti. Hırvatistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da yeni teçhizatları tanıttı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

