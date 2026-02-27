HABER

Afganistan - Pakistan savaşı sonrası Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Afganistan ve Pakistan arasında patlak veren savaşta Türkiye de devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan art arda temaslar gerçekleştirdi.

Afganistan - Pakistan savaşı sonrası Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Mehmet Hazar Gönüllü

Bakan Fidan Afganistan ve Pakistanlı mevkidaşlarının yanı sıra bölge ülkeleriyle de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Hakan Fidan; Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

