Son dakika | Rusya "Derhal" diyerek devreye girdi: Afganistan - Pakistan savaşına ilk açıklama

Dünya yeni bir savaş haberiyle diken üstünde! Pakistan'ın Afganistan'a resmen savaş ilan etmesi bölgede endişe yarattı.

PAKİSTAN SAVAŞI BÖYLE DUYURDU: "SABRIMIZ TAŞTI"

Pakistan Savunma Bakanlığı "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" diyerek savaşı duyurdu. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, başlattıkları operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya devreye girdi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara saldırıları "derhal durdurma ve anlaşmazlıkları çözme" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca "Rusya, her iki tarafın da talep etmesi halinde arabuluculuk yapmayı değerlendirecektir" dendi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır