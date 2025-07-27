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Hırvatistan'ı şiddetli fırtına vurdu: Sokaklar sular altında, hayat felç oldu...

Hırvatistan, Cumartesi akşamı başlayan ve etkisini giderek artıran şiddetli fırtınanın etkisi altında. Karlobag başta olmak üzere birçok şehirde sokaklar sular altında kalırken, yetkililer kırmızı alarm vererek vatandaşları uyardı.

Hırvatistan'ı şiddetli fırtına vurdu: Sokaklar sular altında, hayat felç oldu...
Sedef Karatay

Hırvatistan, son günlerde alışılmadık hava olaylarıyla mücadele ediyor. Cumartesi akşamı başlayan şiddetli fırtına, ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Karlobag'da yaşananlar, fırtınanın yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak yağış, sokakları adeta göle çevirdi. Vatandaşlar, evlerinden çıkmakta zorlanırken, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü (DHMZ), Zagreb, Karlovac ve Rijeka bölgeleri için kırmızı alarm yayınladı. Ülkenin geri kalanı ise turuncu alarm altında bulunuyor. DHMZ yetkilileri, üst atmosferdeki bir siklonun ve nemli, dengesiz havanın bir araya gelmesinin, şiddetli fırtınalar, yoğun yağış, dolu ve ani sıcaklık düşüşleri için zemin hazırladığını belirtiyor.

Fırtına sadece Karlobag'ı değil, Istria, Kvarner Adaları, Orta Dalmaçya'nın bazı bölgeleri ve Karlovac şehrini de vurdu. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle trafik akışı da olumsuz etkilendi. Hırvatistan Otobanları yetkilileri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli olmadıkça seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, fırtınanın boyutunu açıkça gösteriyor. Sular altında kalan sokaklar, devrilen ağaçlar ve hasar gören binalar, Hırvatistan'daki durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Yetkililer, vatandaşları güvende kalmaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hırvatistan'da etkili olan şiddetli fırtınanın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Ancak yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Fırtınanın yol açtığı hasarın boyutu ise, sular çekildikten sonra netleşecek.

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hava durumu Hırvatistan Fırtına yağış
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