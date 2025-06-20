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Hisarcık’ta öğrencilerin karne heyecanı

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde de karne heyecanı yaşandı.

Hisarcık’ta öğrencilerin karne heyecanı

Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Jandarma Üsteğmen Komutanı Alperen Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık da katılım sağladı.

Cumhuriyet İlkokulundaki karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini takdim ederken başarı dileklerinde bulunan Kaymakam Muhammet Samet Bahar, öğrencilerin karnelerini tek tek inceledi ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Kaymakam Bahar, özverili çalışmalarından dolayı eğitim camiasına teşekkür etti.

Karne dağıtım töreninde öğrencilerin sevinci ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilçede ilk, orta ve liselerde eğitim gören ve karnelerini alan bin 102 öğrenciden 266 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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