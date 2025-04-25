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Hisarcık’taki okullarda deprem tedbirleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4, 5 ve 4,6 büyüklüğünde depremin hissedildiği Hisarcık ilçesinde deprem sonrası okullarda çeşitli önlemler alındı.

Hisarcık’taki okullarda deprem tedbirleri

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde olan ilçemizde okullarda deprem tahliye tatbikatları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde sınıfları tahliye ederek okul bahçelerindeki güvenli alanlarda toplanmışlardır. Bu arada okul bahçesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere fırsat eğitimi çerçevesinde deprem konusunda eğitim verilmeye devam edilmiştir. Bu arada isteyen ailelere çocukları teslim edilmiş, diğer çocuklar ise okul bahçesinde eğitimlerine öğleye kadar devam edeceklerdir. Öğleden sonra tekrar durum değerlendirilmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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