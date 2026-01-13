Hissedilen sıcaklık -5 derece! Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Geçtiğimiz pazar akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları 2-3 derece seviyelerine kadar düşüş gösterdi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak, kara yağacak mı? İşte hava durumunda son tahminler...

HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI -5'E DÜŞTÜ

Meteoroloji'ye göre bu sabah İstanbul'da hava sıcaklığı -1, hissedilen sıcaklık ise -5 olarak tahmin edildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

30 İLDE SARI KODLU UYARI

MGM tarafından bugün 30 kent için kar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Uyarı yapılan iller arasında, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye yer aldı.