Hizan’da kar eridi, heyelan yolları kapattı

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.İlçede kerların erimesi sonucu Dayılar, Karbastı, Gökay ve Horozdere köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı güzergâhlar ulaşıma kapandı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçede kerların erimesi sonucu Dayılar, Karbastı, Gökay ve Horozdere köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı güzergâhlar ulaşıma kapandı. Bölgede yaşanan olumsuzlukların ardından Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçti. İş makineleriyle heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, hava şartlarına bağlı olarak yeni heyelan risklerine karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı güzergâhları kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

