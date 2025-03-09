HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hizan ilçesinin doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Hizan ilçesinin doğal güzellikleri havadan görüntülendi

09.03.2025 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Hizan ilçesi ve sınırları içerisinde yer alan doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

Hizan ilçesinin doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Bitlis Valiliği, "Tarihi ve doğasıyla büyüleyen Hizan" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Hizan ilçesinin doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi taş evleri, kültürel zenginliği, yemyeşil vadileri, berrak sularının yer aldığı videoyu paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bitlis’in yeşillikler içindeki saklı cenneti Hizan, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sıcakkanlı insanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Tarihi taş evleri, kültürel zenginliği, yemyeşil vadileri, berrak suları ve mistik atmosferiyle huzurun adresi olan Hizan, özellikle doğa severler ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine Doğanın ve tarihin buluştuğu yer Hizan" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Belediye başkanı ve ailesi kazada yaralandıBelediye başkanı ve ailesi kazada yaralandı
İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı! Listede dünyaca ünlü sanatçılar varİngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı! Listede dünyaca ünlü sanatçılar var
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son ankette dikkat çeken sonuç! Fark 'yok' denecek kadar az

Son ankette dikkat çeken sonuç! Fark 'yok' denecek kadar az

Belediye Meclisindeki görüntüler tepki çekmişti! CHP'li isim hakkında yeni karar

Belediye Meclisindeki görüntüler tepki çekmişti! CHP'li isim hakkında yeni karar

Muğla ve Marmaris belediyelerine yazı gönderildi! 'O oteli yıkın' talimatı

Muğla ve Marmaris belediyelerine yazı gönderildi! 'O oteli yıkın' talimatı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.