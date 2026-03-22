Hizbullah'tan İsrail açıklaması! 29 saldırı düzenlend,

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'in askeri hedeflerine yönelik 29 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail açıklaması! 29 saldırı düzenlend,

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, bugün İsrail ordusuna karşı insansız hava araçları (İHA) ve top atışlarıyla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

29 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in askeri hedeflerine yönelik topçu atışları, roket ve İHA'larla 29 saldırı düzenlendiği, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri grupların hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine fırlatılan 5 füzenin tespit edildiği ve bazılarının düşürüldüğü belirtildi.

Haberde, saldırılar nedeniyle kuzeydeki birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akranı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaralandıAkranı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Düzce'de kar etkili oldu! Gece boyunca sürecekDüzce'de kar etkili oldu! Gece boyunca sürecek

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

En Çok Aranan Haberler

