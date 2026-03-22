Hizbullah'tan İsrail açıklaması! 29 saldırı düzenlend,

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, bugün İsrail ordusuna karşı insansız hava araçları (İHA) ve top atışlarıyla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

29 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in askeri hedeflerine yönelik topçu atışları, roket ve İHA'larla 29 saldırı düzenlendiği, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri grupların hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine fırlatılan 5 füzenin tespit edildiği ve bazılarının düşürüldüğü belirtildi.

Haberde, saldırılar nedeniyle kuzeydeki birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA