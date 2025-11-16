Hızlı otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyir halindeki 16 PU 058 otomobil sürücüsü hızı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı istikametteki kamyonete çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Otomobil takla atıp sürüklenirken, kamyonetin savrulmayla çarptığı trafik ışığı da yola devrildi.

Otomobilde sıkışan iki kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır