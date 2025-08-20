HABER

Hollanda'dan tedavi için geldi kabusu yaşadı! Sahte diş doktoru yüzünden canından oluyordu

Hollanda'da yaşayan ve diş tedavisi için İstanbul'a gelen İbrahim Hakkı Gülçebi canından oluyordu. İmplantının sinüs boşluğuna kaçtığını ve çenesinde şişlikler oluştuğunu söyleyen Gülçebi'nin gittiği kişinin de sahte diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, kliniğin ise hala açık olduğu belirtildi.

Hollanda'dan Türkiye'ye diş tedavisi için gelen İbrahim Hakkı Gülçebi kabusu yaşadı. 5 tane implant taktıran Gülçebi, implantının sinüs boşluğuna kaçtığını ve yüzünde şişlikler oluştuğunu belirtti.

DİŞ HEKİMİNİN YANINDA ÇIRAKLIK YAPMIŞ

Ekol TV'den Oğuzhan Ünsal'ın haberine göre, gittiği diş hekiminden şüphelenen Gülçebi araştırma yapmaya başladı. Sultanbeyli'deki kliniğin sahibi de görünen kişinin aslında diş hekimi olmadığı ortaya çıktı.

Avukat Temel Engin, "Diş hekimini araştırınca aslında doktor olmadığı, diş hekiminin yanında 16 yıl çıraklık yaptığı ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduk. Şüphelinin kişinin doktor olmadığı tespitini yaptı. Müdahalede bulunduğu kişilere ulaşıldı. Hastalar da bu kişinin tıbbi müdahalede bulunduğunu tespit etti. Klinik kendinin ama yeni diploma almış insanları kullanıp insanlara da diş hekimiyim diye müdahale etmeye devam ediyor." dedi.

KLİNİK HALA AÇIK

Şahsın Kocaeli'de de bir kadına yaptığı yanlış işlem nedeniyle 4 yıl hapis yattığı da ortaya çıktı. Klinik hala açık yeni hastalar kabul edilmeye devam ediliyor.

Hollanda dan tedavi için geldi kabusu yaşadı! Sahte diş doktoru yüzünden canından oluyordu 4

