HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hollanda hükümetinde İsrail krizi! Yaptırımların artırılmasını isteyen Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti

Hollanda'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının, İsrail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine istifa etti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Veldkamp, "Daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim" dedi.

Hollanda hükümetinde İsrail krizi! Yaptırımların artırılmasını isteyen Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti

Hollanda'da geçici koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirtti.

Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." dedi.

"İSTİFA MEKTUBU YAZACAĞIM"

Kabinedeki diğer bakanlardan ve partilerden gördüğü baskının görevini yapmasına imkan vermediğini düşündüğünü aktaran Veldkamp, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım." ifadelerini kullandı.

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifa kararı aldı.

Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı bulunuyor.

İSRAİL'E KARŞI DAHA SERT YAPTIRIMLAR İSTEDİ

Veldkamp, Hollanda parlamentosunda dün ve bugün İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Ancak geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Veldkamp'ın İsrail'e karşı bu ek tedbir adımının kendileriyle görüşülmediğini belirtmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vurulduKaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Kaçak elektrik denetimi yapan dronu silahla vurdular!Kaçak elektrik denetimi yapan dronu silahla vurdular!

Anahtar Kelimeler:
Hollanda İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Tel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı

Tel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.