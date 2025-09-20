HABER

Hollanda karıştı! Göçmenlik karşıtı gösterilerde protestocular polisle çatıştı

Hollanda’nın Lahey kentinde "Els Rechts" olarak bilinen sağcı bir aktivist tarafından organize edilen göçmenlik karşıtı protesto gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, yüzleri maskeli bir grup, polise taş ve şişelerle saldırdı, bir polis aracını ateşe verdi.

Hollanda’da yaklaşık bir ay içinde gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde yapılan protesto gösterisinde binlerce kişi, daha sıkı göç politikaları ve sığınmacılara yönelik kısıtlama tedbirleri talep etti. Başlangıçta şehir merkezindeki Malieveld Meydanı’nda sakin bir şekilde başlayan gösteriler, göstericilerden bir kısmının A12 otoyolunu kapatma girişimiyle birlikte şiddet olaylarına dönüştü. Hollanda bayrakları ve aşırı sağ gruplara ait bayraklar taşıyan göstericiler, polise taş ve şişe fırlattı. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda yaralanan veya gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gösteriler sırasında bir polis aracı ateşe verilirken Hollanda medyası, göstericilerin ayrıca merkez-sol eğilimli D66 partisinin genel merkezinin camlarını kırdığını da duyurdu. D66 Partisi lideri Rob Jetten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşağılıklar, ellerinizi siyasi partilerden uzak tutun. Bizi korkutabileceğinizi sanıyorsanız, şansınıza küsün. Ülkemizi asla aşırılık yanlısı isyancılara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Protestoları organize eden Els Rechts ise yaşananları dehşet verici olarak nitelendirdi. Els Rechts, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Bunların olacağını bilseydim, böyle bir organizasyona girişmezdim" dedi.

"DEMİR YUMRUKLA MÜCADELE EDİLMELİ"

Aşırı sağcı, göçmenlik karşıtı politikacı ve Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders da protesto gösterisine konuşmacı olarak davet edildi. Wilders, protestoya katılım sağlamadı ancak, göstericilerin polisle çatışmasını eleştirdi. Wilders, "Bu ayak takımına karşı demir yumrukla mücadele edilmeli. Otoyolu trafiğe kapatmak ve polise karşı şiddete başvurmak kesinlikle kabul edilemez. Aptallar" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA 29 EKİM'DE SANDIĞA GİDECEK

Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek göç politikası konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu PVV'yi 3 Haziran tarihinde iktidar koalisyonundan çekmişti. Wilders’ın kararından saatler sonra Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile kabinesi istifa etmişti. Gelişmelerin ardından Hollanda’da gözler erken seçime çevrilmiş, Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark ise seçim tarihinin 29 Ekim olarak belirlendiğini duyurmuştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

