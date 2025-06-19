Hollanda'nın başkenti neresi? Hollanda'nın başkenti hakkında bilgiler

Karayipler, Karayip Denizi ve adalarını çevrelemiş olan sahilleri içine alan ve coğrafi konum olarak Orta Amerika’ya dahil edilmiş olan bir bölgedir. Birçok ülke bu bölgede yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan Hollanda, bir kısmı Karayipler’de yer alan, toprakları ise Batı Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Hollanda, Saba Adaları, Sint Eustatius ve Bonaire adında üç özel belediye Karayipler sınırı içindedir. Avrupa kıtasında ise on iki eyaleti bulunan Hollanda meşruti monarşi ile yönetilmektedir.

2025 yılının şubat ayında yapılan sayımın ardından 18.052.037 olarak belirlenen Hollanda nüfusu, çeşitli etnik topluluklara ev sahipliği yapmaktadır. Resmi dilin Flemenkçe olarak kabul edildiği ülkedeki bu dil çeşitliliği etnik grupların çeşitliliğinden gelmektedir. Ülkede Hollandalılar ağırlıklı olmak üzere Türkler, Faslılar, Surinamlılar, Endonezyalılar, Avrupalılar, Hollanda Karayiplileri de yaşam sürmektedir.

Ülkede konuşulan diller de farklı bölgelerde tanınmıştır ve şu şekildedir:

Batı Frizce, İngilizce, Hollanda İşaret Dili, Limburgca, Sinte Romani Dili, Papiamento dili, Hollanda Aşağı Saksoncası.

Yidiş dili de ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli etnik topluluklar tarafından konuşulan diller arasında yer almaktadır.

Hollanda’nın bugünkü yerindeki yerleşim tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yerleşim tarihi aynı zamanda ülkedeki yeraltı yapısının meydana gelişi ile de yakından ilintilidir. Holosen döneminde Ren, Maas, Ems ve Scheldt nehirlerindeki sık yaşanan taşmalar çevrenin fiziksel olarak değişimini etkilemiştir. Bu durum ayrıca insanların yaşam şekillerinin oluşması üzerinde de etkili kabul edilmektedir.

Hollanda’nın doğal şartları toplumu da birlikte hareket etme konusunda motive etmiştir ve zaman içinde ülkede işbirliği kaynaklı bir yönetim anlayışı gelişmiştir. Gelişen bu yapı Hollanda’nın bugünkü ticari alandaki başarılarının da kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Hollanda’nın deniz ve suyollarına yakın olan konumu, ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak ekonomik açıdan ülkeyi büyük bir refah seviyesine kavuşturmuştur. Ülkenin en önemli sayılan dönüm noktalarından biri yaşanan refah sürecinden hemen sonra İspanya’ya karşı gösterilen mücadele ile başlamış olan Bağımsızlık Savaşı sayılmaktadır. Uzun süren bir gerileme dönemi yaşanmasına neden olan bu durumun sonunda Fransız işgali gerçekleşmiştir. Ardından cumhuriyet sona ermiştir.

Hollanda illerinin bağımsızlığı 1948 yılında yapılan bir anlaşma ile tanınmıştır. Bu dönemi takip eden süreçte yaşanan gelişmelerin ardından ülkede Kuzey Hollandalılar ve Güney Hollandalılar olmak üzere iki farklı toplumdan bahsedilmeye başlamıştır.

Ülkenin yönetimi üniter parlamenter anayasal monarşidir. Yasama Genel Meclis’e aittir ve Senato üst meclisi, temsilciler meclisi ise alt meclisi oluşturmaktadır. Hollanda’nın yüzölçümü 41.865 kilometrekaredir ve bu oranın %18’ini su oluşturmaktadır.

Hollanda’da resmi olarak kullanılan ve kabul edilen para birimleri de birden fazladır. Ülkede Euro, Amerika Birleşik Devletleri Doları para birimleri kullanılmaktadır. Ekonomik yapı açısından oldukça güçlü bir konumda olan Hollanda sahip olduğu ekonomik üstünlük nedeni ile Eyaletler Meclisi konusunda da etkilidir.

Ülkede üç büyük nehir ülkeyi iki ana bölgeye ayırmaktadır. Ren ve bu nehrin ana kolları olan Meuse ile Waaal nehirleri tarihteki derebeylikler arasında da bir sınır meydana getirmiştir ve bu durum da çeşitli kültür farklarına neden olmuştur. Hollanda toprakları Kuvaterner döneminde meydana gelmiştir. Toprakları ise genel olarak çökellerden, kilden, buzultaşlardan ve alüvyonlardan oluşmaktadır.

Hollanda'nın başkenti neresidir?

Hükumet ülkenin Lahey kentinde ikamet etmektedir. Başkent ve en büyük şehir ise Amsterdam şehridir. Ülke yönetimi hükumetin ve meclisin yer aldığı Lahey kentinden yönetilmektedir. Hollanda’nın batı kısmında bulunan Kuzey Hollanda eyaletinde bulunan Amsterdam şehri 12. yüzyılda Amstel Irmağı'nın kıyısında bir balıkçı köyü olarak kurulmuştur. Merkezde son yapılan güncel sayımlara göre 872 bin civarı insan yaşam sürmektedir.

Amsterdam ismi ilk kez kurulduğu zamanlarda Amstel Irmağı üzerinde yapılan su bendinin isminden kaynaklanmaktadır. Bu bende Amstelredamme adı verilmiştir ve isim zaman içinde değişerek Amsterdam halini almıştır. Amsterdam, 17. yüzyıldan günümüze ulaşmayı başarmış olan yapıları ile Avrupa’daki en köklü şehir dokularına sahip bir yerdir.