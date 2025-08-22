HABER

Hollanda Polonya'ya 2 Patriot sistemi kuracak

Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Hollanda'nın Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla aralık ayı başında Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi kuracağını bildirdi. Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Szima ise, ülkesinin istikrar misyonuyla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Hollanda Polonya'ya 2 Patriot sistemi kuracak

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken, bölge ülkeleri güvenlik konusunda yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz düzenlediği basın toplantısında, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Hollanda'nın aralık ayı başında Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi kuracağını elirtti. "Ukrayna'da yaşanmakta olanlar, sürmekte olan çatışma, Polonya'nın Ukrayna'ya lojistik transferin güvenliğini sağlamadaki rolü nedeniyle Hollanda bizim hava sahamızın güvenliğini sağlayacak sistemlere destek vereceğini deklare etti" ifadelerini kullanan Kosiniak-Kamysz, Patriot sistemlerine ek olarak 300'e yakın Hollandalı asker ile Anti-İHA sistemlerinin de Polonya'da konuşlandırılacağını belirtti.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Çekya Savunma Bakanlığı ise, Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması durumunda istikrar misyonuyla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Szima, "Çekya, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir parçası ve tüm faaliyetlerini ortaklarıyla yakından koordine etmektedir. Barış anlaşmasına uyulmasıyla bağlantılı olarak Ukrayna'ya yardımı dışlamamaktayız" ifadelerini kullandı. Szima, Prag yönetiminin Çek askerlerinin silahlı çatışmalara aktif katılımını öngörmediğini vurguladı. Szume, Çek askerlerinin Ukraynalı askerlere eğitim verme, mayın temizleme, Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.

Fransa, İngiltere, Litvanya da yaptıkları açıklamalar ile Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirmişlerdi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

