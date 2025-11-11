Hollanda’da genel seçimin galibi D66, koalisyon hükümetini kurmak için CDA partisiyle çalışacak

Ülkede yeni hükümetin kurulması sürecinde geçen hafta koalisyon ihtimallerini araştırmak üzere "kaşif" olarak görevlendirilen Devlet Demiryolları (NS) Genel Müdürü Wouter Koolmees, bir hafta boyunca parti liderleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda hazırladığı raporu meclise sundu.

D66 partisinde eskiden milletvekilliği yapan, eski Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Koolmees, bu akşam düzenlenen basın toplantısında hazırladığı rapor doğrultusunda tavsiyesini açıkladı.

Koolmees, D66 ile CDA’nın, hem Temsilciler Meclisi’nde hem Senato’da çoğunluk elde edebilecek koalisyon seçeneklerini birlikte incelemesi gerektiğini söyledi.

Bir hafta içinde çok yoğun görüşmeler yaptığını belirten Koolmees, “Şu anda dört partiyi aynı masaya oturtursanız, işlerin tıkanması neredeyse kesin olur. Önce olumlu bir gündem oluşturmak, bir adım ilerlemek daha iyi. Böylece baştan gerginlik yaşanmasının önüne geçilir. D66 ile CDA’nın Hollanda için olumlu bir gündem oluşturabileceğini umuyorum.” dedi.

Koolmees, D66 lideri Rob Jetten ve CDA lideri Henri Bontenbal’ın, gelecek üç hafta boyunca göç, konut, güvenlik ve savunma, azot politikası, ekonomi ve yatırım iklimi gibi konularda uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağını araştıracağını dile getirdi.

Bu çalışmanın, ileride üzerinde müzakere edilecek bir hükümet programının ön taslağı niteliğinde olacağını ifade eden Koolmees, iki partinin siyasi merkezin içinden hareket ettiğini aktardı.

Koolmees, “Diğer partiler taslak anlaşmayı kabul etmezse, görüşmelerin yeniden en baştan başlaması gibi bir ‘risk’ elbette var. Ama bu riski memnuniyetle alırım, çünkü sorumluluk almamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Hiçbir partinin D66 ve CDA’ya karşı engel koymadığına vurgu yapan Koolmees, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’ne (VVD) atıfta bulunarak seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol’a (Groen Links) karşı engeli kaldırması için çağrı yaptı.

Koolmees, ülkede kısa bir zamanda ve hızlı bir şekilde istikrarlı bir yönetim kurulması gerektiği konusunda genel bir fikir birliği olduğunu belirterek, “Tüm partiler ülkede çözülmesi gereken sorunlar üzerinde büyük ölçüde hemfikir.” diye konuştu.

Jetten, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, “Tüm Hollandalılar için hızla işe koyulacak, istikrarlı ve iddialı bir hükümet hedefliyoruz. Bu bizim önceliğimiz.” paylaşımında bulundu.

Kaşifin tavsiyesi için teşekkür eden Jetten, “D66 ve CDA şimdi bir adım ileri gidiyor. Geniş destek bulacak çözümler için çalışmaya başlıyoruz ve ülkemizi yeniden harekete geçireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Jetten, aşırı sağcı parti JA21 ile aynı koalisyonda bulunmayı tercih etmiyor. VVD de GroenLinks-PvdA ile koalisyonu reddediyor. Hiçbir büyük parti ise, Geert Wilders’in liderliğindeki aşırı sağ Özgürlük Partisi’nin (PVV) koalisyon hükümetinde bulunmasını istemiyor.

Jetten’in ilk tercihi D66, CDA, VVD ve GroenLinks-PvdA partilerinden oluşan merkezci bir hükümet.

VVD lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius, seçim kampanyasında dile getirdiği PvdA-Groen Links partisi ile aynı hükümette bulunmak istemediğini Koolmees ile yaptığı görüşmelerde de ısrarla ve kararlı bir şekilde tekrarladı.

Seçim kampanyasında neredeyse tüm partilerin dışladığı Geert Wilders’in liderliğindeki aşırı sağ Özgürlük Partisi’nin (PVV) koalisyon hükümetinde bulunması imkansız gözüküyor.

Hollanda’da koalisyon hükümetinin, meclisteki 150 sandalyenin en az 76’sından oluşması gerekiyor.

22 Kasım 2023'te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra ırkçı ve İslam düşmanı Wilders'ın ilk günden itibaren tek seçenek olduğunu söylediği aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, Haziran 2024'te Wilders'ın partisinin hükümetten çekilmesiyle düşerek erken seçim kararı almıştı.

Hollanda'da 29 Ekim’de yapılan erken genel seçimi en çok oyu alan D66 partisi kazanmıştı.

Seçimlerde oy kaybeden PvdA-Groen Links ittifakının lideri Frans Timmermans ise seçim akşamı istifa ettiğini açıklamıştı.

PvdA-Groen Links’in liderliğine Jesse Klaver getirilmişti.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır