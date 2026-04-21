Hollandalı 2 kardeş Fatih'te otelde ölü bulunmuştu: Olayın böcek ailesiyle benzerliği ortaya çıktı!

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fatih'te, Saraç İshak Mahallesinde bulunan bir otelden 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis harekete geçti.

Polis ekipleri otelin 301 numaralı odasına girdiklerinde Hollanda uyruklu 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed M.J.Y.H.(17) , ölü olarak buldu.

Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

BABA İFADE VERMİŞTİ

Hastanede ifadesi alınan Rashid Hayatmohammed "18 Ağustos tarihinde Sabiha Gökçek Havalimanını kullanarak İstanbul’a geldik. 19 Ağustos 2025 tarihinde otelin 301 nolu odasına yerleştik. 21 Ağustos tarihinde akşam yemeğini Beyoğlun’da bir lokantada yemek yedikten sonra otele geri döndük. Sabah kalktığımda çocuklarımın hareketsiz olduğunu ve öldüklerini gördüm. Ben de kötüydüm. Hemen dışarıdakilere haber verdim" dedi.

DAHA ÖNCE YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis cesetler üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp-cebir veya kesici, delici alet yarasına rastlanmadı.

Bunun üzerine ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜNE BENZERLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı inceleme istemişti. Yapılan inceleme geçtiğimiz hafta içinde sonuçlandı. Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfid' maddesine rastlandığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Otel işletmecisi Erhan B.(33), Otel çalışanı Ümit Y.(31), Otel temizlik görevlisi Shakhla A.(43), Haşere ilaçlama ve Çevre sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E.(47) ile İlaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.(22)’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren ve kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyleyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te kayıp 13 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldıSiirt’te kayıp 13 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
Emet’te iki araç çarpıştı: 2 yaralıEmet’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Hollanda Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

