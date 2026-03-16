HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Hollywood'un tepkisini çekmişti! Seedance 2.0'ın için flaş karar

ByteDance, Seedance 2.0 yapay zeka video modelinin küresel çıkışını askıya aldı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan model Hollywood'dan yoğun eleştiri almıştı.

Hollywood'un tepkisini çekmişti! Seedance 2.0'ın için flaş karar
Enes Çırtlık

Gerçeğe yakın yapay zeka videolar üretebilen ve büyük stüdyoların ve sinema endüstrisinin tepkisini çeken yapay zeka video modeli Seedance 2.0 ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

SEEDANCE 2.0'IN KÜRESEL LANSMANI ERTELENDİ

TechCrunch'ta yer alan ve The Information'a dayandırılan habere göre ByteDance, yeni yapay zeka video modeli Seedance 2.0'ı küresel olarak piyasaya sürme planlarını askıya aldı.

HOLLYWOOD'DAN ELEŞTİRİLER GELDİ

TikTok'un ana kuruluşu olarak bilinen Çinli şirket, Seedance 2.0'ı Şubat ayında Çin'de piyasaya sürmüştü. Model tarafından oluşturulan ve Tom Cruise'un Brad Pitt ile dövüştüğü bir klibin de yer aldığı kısa videolar kısa sürede viral olmuş ve Hollywood'dan yoğun eleştiri almıştı. Stüdyolar hızlıca ByteDance'e bir dizi durdurma ve ihtarname göndermiş, şirket ise fikri mülkiyet hakları için daha güçlü güvenlik önlemleri getirme sözü vermişti.

The Information'ın aktardığına göre şirket, Seedance 2.0'ı Mart ortasında küresel olarak kullanıma sunmayı planlıyordu. Ancak mühendisleri ve avukatları daha fazla yasal sorunu önlemek için çalışırken bu planları erteledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç görüntüler sonrası harekete geçilmişti: Tekirdağ'daki kreş dehşetinde karar belli oldu! Korkunç görüntüler sonrası harekete geçilmişti: Tekirdağ'daki kreş dehşetinde karar belli oldu!
Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon: 10 tutuklamaDiyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Hollywood
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.