Hollywood'un tepkisini çekmişti! Seedance 2.0'ın için flaş karar

Gerçeğe yakın yapay zeka videolar üretebilen ve büyük stüdyoların ve sinema endüstrisinin tepkisini çeken yapay zeka video modeli Seedance 2.0 ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

SEEDANCE 2.0'IN KÜRESEL LANSMANI ERTELENDİ

TechCrunch'ta yer alan ve The Information'a dayandırılan habere göre ByteDance, yeni yapay zeka video modeli Seedance 2.0'ı küresel olarak piyasaya sürme planlarını askıya aldı.

HOLLYWOOD'DAN ELEŞTİRİLER GELDİ

TikTok'un ana kuruluşu olarak bilinen Çinli şirket, Seedance 2.0'ı Şubat ayında Çin'de piyasaya sürmüştü. Model tarafından oluşturulan ve Tom Cruise'un Brad Pitt ile dövüştüğü bir klibin de yer aldığı kısa videolar kısa sürede viral olmuş ve Hollywood'dan yoğun eleştiri almıştı. Stüdyolar hızlıca ByteDance'e bir dizi durdurma ve ihtarname göndermiş, şirket ise fikri mülkiyet hakları için daha güçlü güvenlik önlemleri getirme sözü vermişti.

The Information'ın aktardığına göre şirket, Seedance 2.0'ı Mart ortasında küresel olarak kullanıma sunmayı planlıyordu. Ancak mühendisleri ve avukatları daha fazla yasal sorunu önlemek için çalışırken bu planları erteledi.