Bursa'da aile faciası! Dayısını döverek öldürdü, annesini yaraladı: Cesetle 3 gün aynı evde kaldı

Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da aile faciası yaşandı. Cüneyt Taşkıran, evde birlikte alkol aldığı yeğeni E.A. tarafından dövülerek öldürüldü. E.A. ayrıca annesini yaraladı. 3 gün cesetle ve yaralı annesiyle aynı evde kalan şahıs daha sonra çevredekileri dayısını evde hareketsiz bulduğunu anlattı. Polis ise E.A.'yı gözaltına aldı. İşte tüm detaylar...

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde Bursa'nın Osmangazi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Taşkıran (60), kısa süre önce kardeşi Ç.A. (63) ve yeğeni E.A. (35) ile aynı evde yaşamaya başladı.

DARP SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü evde alkol alan Taşkıran ve yeğeni E.A., tartışmaya başladı. Annesine yönelik şiddet iddiasına tepki gösteren Taşkıran ile yeğeni E.A. arasındaki tartışma, kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Taşkıran, darp sonucu hayatını kaybetti.

ÖLDÜRDÜĞÜ DAYISI VE YARALADIĞI ANNESİYLE 3 GÜN AYNI EVDE YAŞADI

Şüpheli E.A., öldürdüğü dayısı ve darbettiği annesiyle, aynı evde kalmaya devam etti. E.A.'nın, dışarı çıksa da çevresindekilere farklı bilgiler verdiği 3 gün sonra ortaya çıktı. Mahallesindeki taksi durağına 25 Mayıs'ta giden E.A., dayısının evde hareketsiz yattığını söylemesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar sonrası adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Taşkıran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Taşkıran'ın cansız bedeni ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı durumda olan anne Ç.A. ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINIR

Olayın ardından şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede suçlamaları kabul etmediği ve olay sırasında evde bulunmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca, E.A.'nın geçmişte de annesi Ç.A.'ya yönelik şiddet iddiaları nedeniyle emniyette suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

