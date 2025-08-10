HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Honaz’da orman yangını

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Honaz’da orman yangını

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Honaz’da orman yangını 1

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Honaz’da orman yangını 2

Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor.

Honaz’da orman yangını 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava temizleyiciler faydalı mı?Hava temizleyiciler faydalı mı?
Esenler’de apartmanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradıEsenler’de apartmanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.