Honduras'ın başkenti neresi? Honduras'ın başkenti hakkında bilgiler

Honduras, demir, antimon, kurşun, bakır, çinko, hidro enerji, altın gibi çeşitli doğal kaynaklara sahip olan, 6 milyon civarı nüfusa sahip, ikliminde çeşitlilik görülen bir ülkedir. Kuzey Pasifik Okyanusu’nun kıyısında konumlanmış olan Honduras, Orta Amerika bölgesinde bulunmaktadır. Altı milyondan fazla olan nüfusunda kilometrekareye düşen kişi sayısı 60 olarak belirlenmiştir. Halkın yarısı kırsal alanlarda yaşam sürmektedir.

Halkının kökenlerine göre üç ana gruba ayrılan Honduras nüfusu soyu Mayalardan geldiği bilinen ladinoslardan, Karayip Bölgesi insanları olan garifunalardan ve yerliler olan indigenaslardan oluşmaktadır. Yerliler ise payalar, chortiler, miskitolar, chortiler, sumu twakhalar olmak üzere kendi arasında ayrılmaktadırlar.

Resmi dil olarak İspanyolca dilinin kabul edildiği ülkede tanınan farklı bölgesel dillerin çeşitlilik göstermesi ülke toprakları üzerinde yaşam süren etnik grupların da çeşitlilik göstermesi durumu ile direkt olarak bağlantılı kabul edilmiştir. Honduras’ta Mesitozlar, Honduras Kızılderilileri de yaşamaktadır ve İspanyolca dışında İngilizce, Garifuna dili ve Miskitoca dilleri konuşulmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklandığı verilere göre Honduras halkının gıda ihtiyaçları büyük oranla gideriliyor olmasına rağmen halkın yarısına yakın bir çoğunluğu yetersiz ya da yanlış beslenme sorunları yaşamaktadır. Ülkedeki yaşam süreleri erkeklerde 65 kadınlarda ise 67 civarındadır. Honduras’ta bir doktor 1600 vatandaşa karşılık gelirken her 900 vatandaşa hastanede bir yatak düşmektedir. Bebek ölümü oranları ise binde otuz civarındadır.

Okuma yazma oranının da %76 olarak açıklandığı Honduras’ta kırsal alandaki okuma yazma oranı kentlere göre daha düşük olarak tespit edilmiştir. Ülke anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir ve İspanya’dan 1821 yılında, Orta Amerika Federal Cumhuriyeti’nden 1983 yılında ayrılmıştır. Toplam nüfusu 9.587.522 civarında olan ülkenin yüzölçümü 112.492 kilometrekaredir.

Son yıllarda daha da artan nüfusunda Honduras daha çok genç bir nüfusa sahiptir ve nüfusun çoğunluğu 18 yaş altındaki vatandaşlardan oluşmaktadır. 2025 yılı tamamlandığında şu anda 9.587.522 civarı olan nüfusun 14 milyar gibi bir rakama ulaşabileceği düşünülmektedir. Honduras ülkesi ayrıca günümüzde de tarihi boyunca da dünyanın çeşitli ülkelerine en çok göç veren ülkelerin başında gelmektedir. Nüfus günden güne artıyor olsa da ülkedeki suç oranının da artması göçlere neden olmaktadır.

İspanyol etkisinin Honduras tarihi boyunca kendini gösterdiği bilinmektedir. Ülke çok uzun yıllar boyunca İspanyolların etkisi altında kalmıştır ve Honduras İspanyolların ticari dominyonu olmuştur. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra ise El Salvador ülkesi ile savaşa girmiştir. Bu durum ise ülkenin ekonomik bakımdan ciddi hasarlar almasına sebebiyet vermiştir. Bugün bu olumsuz etkilerin hala devam ettiği bilinmektedir.

2009 yılında askeri bir darbe de yaşamış olan Honduras’taki bu durum dünya genelinde en çok da Amerika anakarasında ciddi bir krize neden olmuştur. Çeşitli tarihi dönemlerden ve dönüm noktalarından geçen ülkenin ekonomisi yaşanan tropik bir fırtına olan Mitch fırtınasından öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1998 yılından önce de var olan fakirlik bu tarihten sonra daha da artmıştır ve son olarak 2003 yılında işsizlik ve fakirlik oranı %30 civarında seyretmeye başlamıştır.

İklim açısından çeşitliliği bulunan Honduras’ta ülkenin yüksek kesimlerinde tropikal iklim özellikleri görülmektedir. Dağların tepeleri oldukça soğuk olarak gözlemlenen Honduras’ta sıcak mevsimler ılıman olmaktadır. Ülkedeki en yüksek nokta 2870 metre yüksekliği ile Cerro Las Minas’tır. Alçak alanlarda daha çok subtropikal iklim özelikleri görülürken dağlarda ve yüksek yerlerde ılıman iklim yaşanmaktadır.

Honduras'ın başkenti neresidir?

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa şehridir. Deniz yüzeyinden 990 metre kadar yükseklikte yer alan bu şehir ilk kez 1578 yılında bir altın ve gümüş madenciliği merkezi olması amacı ile kurulmuştur. Bu şehir aynı zamanda Orta Amerika’nın beşinci büyük kentidir.

Dünya genelinde demiryolunun geçmediği nadir başkentlerden biri olma özelliğine de sahiptir. Şehrin ulaşımı çoğunluklu olarak Toncontin Uluslararası Havaalanı’na dayanmaktadır. Ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri olan Tegucigalpa şehrinde yer alan ulusal stadyum çok amaçlı olmasına rağmen daha çok futbol maçları için kullanmaktadır.