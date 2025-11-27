HABER

Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde dün 4000 kişinin yaşadığı çıkan yangındaki bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. 17 yıl sonra 5. seviye alarm durumunun verildiği bölgedeki yangında 44 kişi hayatını kaybetti. 279 kişiden de haber alınamadığı bilinirken can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da sitede çıkan yangında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Çin'in Hong Kong bölgesinde dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılmıştı. 8 apartmanlı sitede çıkan yangında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 279 kişiden hala haber alınmadığı bildirildi.

4 BİNADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45 kişinin sağlık durumu hayatiyetini koruyor.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ü kontrol altına alınırken 4 binada yangın devam ediyor.

279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.

Tadilat nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin yangının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlu kişilerinin, olayda ağır ihmali olduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına sebep olduğuna dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang da yaptığı açıklamada, ilk incelemeler yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğu, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyen kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

5. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 civarı vatandaşın sığındığını belirtti.

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirirken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

